Les voitures de collection sont l’un des joyaux de l’industrie automobile mondiale. 2021 a été une grande année pour le marché des voitures de collection, avec des valeurs qui ont continué à augmenter.

Les automobiles classiques, qui se définissent comme des voitures particulières fabriquées il y a au moins 30 ans, restent populaires à la fois comme opportunités d’investissement et comme objets de collection. Les propriétaires de voitures anciennes peuvent être classés en tant que collectionneurs, investisseurs et enthousiastes Le marché des voitures de collection est un marché très complexe, et de nombreux facteurs jouent un rôle dans sa dynamique et son évolution.

Votre spécialiste des automobiles classiques